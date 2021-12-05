Türkiye Gazetesi

Yunan Cumhurbaşkanı, Papa'nın çalışmalarını ve “derin sosyal duyarlılığını” överken, "Ayasofya'nın statüsünün Türk hükûmeti tarafından müzeden camiye dönüştürülmesine karşı verdiği destek" için kendisine teşekkür etti.

Papa, Ayasofya ile ilgili yaptığı açıklamada, "Deniz aklımı uzaklara götürüyor, İstanbul'a. Ayasofya'yı düşünüyorum ve büyük acı duyuyorum" ifadesini kullanmıştı.

Ayasofya, geçen yıl 24 Temmuz'da yeniden cami olarak ibadete açıldı.



Papa Franciscus 3 gün sürecek temasları kapsamında Atina'ya gitti

"ATİNA VE YUNANİSTAN OLMASAYDI..."

Papa Francis, kendisi için düzenlenen karşılama töreninde yaptığı konuşmada, "Atina ve Yunanistan olmasaydı, Avrupa ve dünya bugünkü gibi olmazdı" iddiasında bulundu.

Papa, Kanada'da günah çıkaracak Papa Francis, Kanada'da yerlilere ait toplu mezarların bulunmasının ardından ülkeyi ziyarette bulunma kararı aldı. Francis'in, Katoliklerin yaptığı katliamlardan dolayı yerlilerden özür dilemesi bekleniyor.

ABD'nin, Papa'nın çağrısına rağmen zihinsel engelli mahkum idam edildi ABD’de 27 yıl önce 3 cinayetten hüküm giyen zihinsel engelli siyahi Ernest Johnson, Papa Francis’in hoşgörü çağrısına rağmen idam edildi.