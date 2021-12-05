Türkiye Gazetesi

Japonya'da, dünyayı etkisi altına almaya başlayan koronavirüsün 'omicron' varyantına karşı alarma geçti. Karantina koşullarını artıran ülke, Hindistan, Yunanistan, Romanya ile ABD'nin Colorado, Hawai, Minnesota ve New York eyaletleri çıkışlı yolculara yönelik yeni önlemler aldı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, açıklanan 3 ülkeden ve ABD'nin 4 eyaletinden Japonya'ya ulaşan Japon vatandaşları ve oturum sahibi yabancıların, 14 günlük karantinalarının ilk 3 gününü belirlenen tesislerde geçireceğini, karantina döneminin geriye kalan kısmını ise yolcuların kendi yaşam yerlerinde tamamlayacağını belirtti.

İLK VAKA NAMBİYALI DİPLOMAT

Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantının Japonya'daki ilk vakası, Tokyo'daki Narita Havalimanı'na geçen hafta sonu ulaşan 30 yaşlarında Namibyalı bir diplomatta saptanmıştı.

Hükümet hafta içinde Mozambik, Malavi, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Namibya, Güney Afrika, Zimbabve ve Zambiya'yı 'daha sıkı tedbirler uygulanacak ülkeler' listesine eklemişti.

VAKA SAYISI 2 MİLYONA YAKLAŞTI

Başbakan Kişida Fumio, ilk vaka sonrası, sınır kapılarını kapatmanın 'geçici bir çözüm' olacağını ve 'en kötü senaryoya göre hazırlık yapacaklarını' söylemişti.

Japonya’da Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 728 bin 196’ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 376’ya yükseldi.

Ülke genelinde, 28 kişi yoğun bakım servislerinde Covid-19 tedavisi görüyor.

Omicron mutasyonu Japonya'ya sıçradı: Tedbirler artırılacak Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan 'omicron' varyantının Japonya'da da tespit edilmesinin ardından ülkede tedbirleri sıklaştırma kararı alındı.

Japonya sınırlarını tüm yabancı ziyaretçilere kapatıyor Japonya, Omicron mutasyonu nedeniyle yarından itibaren sınırlarını tüm yabancı uyruklu ziyaretçilere kapatma kararı aldı.