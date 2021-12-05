Türkiye Gazetesi

İngiltere’de patlak veren ve daha sonra Almanya ve Fransa olmak üzere tüm Avrupa'yı etkisi altına alan enerji krizi Avrupa’yı sarmış durumda. Krizin boyutu her geçen gün kötüleşirken Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomik İşlerden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni'den çarpıcı açıklamalar geldi.

AVRUPA’DA ENERJİ KRİZİ BÜYÜYOR

İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) ev sahipliğinde bu yıl Roma'da 7'ncisi yapılan MED Akdeniz Diyalog Forumu'na katılan Gentiloni, AB dahilinde öne çıkan enerji ve ekonomi konularını değerlendirdi. Gentiloni, kıta genelinde artan enerji fiyatları konusunda, "Bu iki haftada çözülecek bir konu değil, kolay çözümler yok." değerlendirmesinde bulundu.

ENERJİ TALEBİNDE ARTIŞ

Pandemiye uyum sağlayan ekonomilerin büyümeye başlaması nedeniyle enerjiye talebinin arttığına işaret eden Gentiloni, "Enerjide düşük arz söz konusu ve bununla birlikte ekonomideki yeniden canlanma da talebi arttırıyor. Norveç ve Cezayir'den gelen gaz maksimum kapasitesine ulaşmış durumda. Rusya'dan gelen gaz ise geçen yılın Ekim-Kasım dönemine göre yüzde 25 daha az. Bu, büyük bir sorun." diye konuştu.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Gentiloni, bu sorun karşısında, hükümetlerin yenilebilir yatırımlar yapmayı sürdürmesi, ekonomik desteğe ihtiyaç duyan insanlara yardım etmeye devam etmesi ve yeşil enerjiye geçişi sürecinde yavaşlama yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

PİYASALARA COVİD-19 DARBESİ

Covid-19 salgınının ekonomi için başlıca sorunlardan biri olmaya devam ettiğini ve toplumlar için belirsizlik oluşturduğunu dile getiren Gentiloni, bununla beraber ekonominin piyasadaki belirsizlikler ve yeni varyant riskinin yol açabileceği salgın karşısında daha dirençli hale geldiğini kaydetti.

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