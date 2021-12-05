Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Nagaland eyaletinde bulunan Mon bölgesinin Oting köyündeki askerler yanlış istihbarat sonucu sivilleri vurdu. Askerler operasyon düzenleyen isyancı örgüte ait kamp alanından geçerken 30’dan fazla maden işçisini taşıyan otobüse ateş açtı. Nagaland polis memuru Sandeep M. Tamgadge, “Mon bölgesindeki durum şu an için çok gergin. İçlerinde Nagaland bölgesinin dışından 1 işçinin de olduğu toplam 13 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. Olayın ardından halk, protesto gösterileri düzenleyerek askeri araçları ateşe verdi.

İSTİHBARAT HATASI SİVİLLERİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

Nagaland Eyalet Başbakanı Neiphiu Rio, istihbarat birimlerinin yaptığı hatayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Oting’de sivillerin öldürülmesine yol açan tahlisiz ve kınanması gereken bir olay” dedi. Hindistan'da hükümet, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan silahlı etnik gruplarla mücadele ediyor. Nagaland’daki yerel halk ise hükümeti sık sık isyancı gruplara karşı yürüttüğü operasyonlarda masum sivilleri haksız şekilde hedef almakla suçluyor.

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