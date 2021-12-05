Türkiye Gazetesi

Amerikan New York Times gazetesi yayımlanan bir makalede, Suriye'de 10 yıl süren iç savaşın külleri üzerinde rejim lideri Beşşar Esad'in ortakları ve akrabaları tarafından milyonlarca dolarlık yasa dışı uyuşturucu endüstrisi kurulduğu belirtilrdi. Bu endüstirinin, Suriye'nin yasal ihracatını geride bıraktığı ve ülkeyi dünyanın en yeni uyuşturucu devletine dönüştürdüğü savunuldu.

EN ÇOK HAP ÜRETİLİYOR, S. ARABİSTAN'A SATILIYOR

Ülkenin başlıca üretiminin, Suudi Arabistan ve başka Arap ülkelerinde yaygın olarak kullanılan uyarıcı hap olduğu vurgulanan makalede şunlar yazdı: Faaliyetleri bütün ülkeye yayılan üretimhanelerde, haplar ihraç edilmek üzere paketleme tesislerinde gizleniyor. Daha sonra yurt dışındaki ağlara dağıtılıyor. .

ÜRETİM VE DAĞITIMI ESAD'IN KARDEŞİ YÜRÜTÜYOR

Üretim ve dağıtımın önemli bölümünü rejimin en güçlü figürlerinden olan, Esad’in küçük kardeşi Mahir Esad’in komuta ettiği Suriye Silahlı Kuvvetleri Dördüncü Zırhlı Tümeni gerçekleştiriyor.

GENERAL HASAN BİLAL, AĞIN SİNİR SİSTEMİ

Dördüncü Zırhlı Tümeni'nin Tümgeneral Hasan Bilal yönetimindeki güvenlik birimi, uyuşturucu ağının sinir sistemini oluşturuyor. Endüstrinin başlıca diğer figürleri arasında rejime ve Hizbullah’a yakın iş adamlarının ve soyadları sayesinde bütün yasa dışı faaliyetleri gerçekleştirebilen Esed’in akrabalarının bulunuyor.

YASAL İHRACATI GEÇTİ

Siyaset ve iş dünyası figürleri, ülke ekonomisini yıkan ve halkı fakirliğe mahkum eden iç savaş sonucunda, Amerikan ekonomik yaptırımlarını aşarak nakit paraya ulaşmak amacıyla uyuşturucu ticaretine girdi. Ülkede uyuşturucu ticareti yasal ihracatı geride bıraktı.

SURİYE'NİN HAPLARI İTALYA'DAN ÇIKTI

Son yıllarda Yunanistan, İtalya, Suudi Arabistan gibi ülkelerde el geçirilen milyonlarca hapın büyük bölümü Suriye kaynaklı. Geçen yıl İtalya'da yaklaşık 84 milyon, bu yıl Malezya’da ise 94 milyon uyarıcı hap ele geçirildi. Suriye'den gelen bu haplar çok küçük bir miktar. Bu yıl dünyada ele geçirilen 250 milyon uyarıcı hap, 4 yıl öncesinin 18 katı.

"KAÇAKÇILIK AĞI DAHA TEHLİKELİ UYUŞTURUCULAR İÇİN KULLANILMAYA BAŞLADI"

Öte yandan, bölgesel güvenlik uzmanları, uyarıcı haplar için kurulan kaçakçılık ağının daha tehlikeli uyuşturucular için kullanılmaya başlandığı konusunda uyardı. Uyuşturucuyla mücadele konusunda en büyük problemin, arkasında bu faaliyeti sona erdirmek istemeyen bir rejimin bulunması olduğunu belirtti.

"REJİM UYUŞTURUCU KARTELİ"

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Suriye özel temsilcisi olan Joel Rayburn de "İş birliği yapmak için Suriye rejimine başvurmanın hiçbir anlamı yok. Uyuşturucuyu rejim ihraç ediyor. Uyuşturucu kartellerini görmezden geliyor değiller. Rejimin kendisi uyuşturucu karteli" değerlendirmesinde bulundu.

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