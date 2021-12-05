Türkiye Gazetesi

Meksika'nın Chiapas eyaletindeki El Chiflon isimli parkta bulunan 400 metrelik zipline hattına binen 30 yaşındaki adam, fren sisteminin arızalanması sonucu duramayarak halatın bağlı olduğu direğe çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle bilincini kaybeden ve tamamen hareketsiz kalan genç adama, ilk müdahaleyi parktaki ziyaretçiler ve park çalışanları yaparken, parkta sağlık merkezi bulunmaması nedeniyle talihsiz adam en yakın sağlık kuruluşuna yaklaşık bir saat sonra ulaştırılabildi.

Hastaneye ulaşıldığında ise genç adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

16 yaşındaki tulumcu zipline yaparken tulum çaldı Rize’de 16 yaşındaki tulumcu Osman Çavuşoğlu, çalıştığı işletmedeki zipline hattının uzunluğuna dikkat çekmek için zipline yaparken tulum çaldı.

Dünyanın ikinci büyük kalyonunda zipline ve tekne keyfi Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan dünyanın ikinci büyük kanyonu Karanlık Kanyon'da kurulan zipline hattı adrenalin tutkunlarının büyük ilgisini görüyor. Hafta sonu tatilini geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerle dolan Karanlık Kanyon'da vatandaşlar önce zipline, ardından tekne turu keyfi yaşıyor.