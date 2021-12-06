Türkiye Gazetesi

Sudan, kabileler arası anlaşmazlıklar dolayısıyla güvenlik krizi alarm vermeye başladı. Bu bağlamda, Sudan’ın Darfur bölgesinde kabileler arasında çıkan çatışmalarda en az 48 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.



ÇATIŞMALAR CUMARTESİ GÜNÜNDEN BERİ SÜRÜYOR

Sudan’da kabileler arasında çatışma çıktı. Darfur bölgesinde çıkan çatışmada, en az 48 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Batı Darfur Valisi Khamis Abdallah basına verdiği demeçte, çatışmaların tartışma sonucu cumartesi günü başladığını ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, çatışmaların dünde devam ettiğini ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.

Bağımsız bir sendika olan Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Darfur bölgesinde yer alan Krink’te patlak veren çatışmalarda 48 kişinin vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

BM açıkladı: Güney Sudan'da 100 binden fazla kişi açlık kriziyle karşı karşıya Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Güney Sudan'a yardımların kesilmesi durumunda 100 binden fazla kişinin açlıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı.