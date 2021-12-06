Türkiye Gazetesi

Koronavirüs önlemleri kapsamında aşı sürecini hızlandırmak isteyen devletle, kurumlar bu doğrultuda kimi zaman sert kararlar alıyor. Bu kapsamda ABD'nin Massachusetts eyaletindeki hastanede, yeni tip koronavirüs aşısı olmayan çalışanları için verilen sürenin sonunda 200'e yakın çalışanın işine son verdi.

1 AY SÜRE VERİLMİŞTİ

Boston şehrindeki UMass Memorial Health Hastanesi, 1 Kasım'a kadar süre tanıdığı çalışanlarına hala Covid-19 aşısı yaptırmadıkları için sözleşmelerinin feshedildiğini bildirdi. Hastane, aşı olmaları için tanınan sürenin üzerinden yaklaşık 1 ay daha geçtikten sonra çalışanlara sürelerinin dolduğunu söyleyerek işten çıkış işlemlerini gerçekleştirdi.

Çalışanlarının yüzde 98'inin verilen süreye kadar aşılarını yaptırdığını aktaran hastane yetkilileri, aşı olmamakta direnen yüzde 2'lik kesimin ikna edilemediğini kaydetti.

Önceliğinin hastaları ve diğer çalışanları korumak olduğunu vurgulayan sağlık kuruluşu, Kovid-19 aşısı olmayan çalışanlarını işten çıkarmaktan başka çarelerinin kalmadığını belirtti.

Söz konusu hastanenin yaklaşık 15 bin çalışanı bulunuyor.

Almanya’da aşısızlara sokağa çıkma kısıtlaması geliyor Avusturya'dan sonra Almanya’da da aşısızlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirmeyi planlıyor.

Avusturya’dan sonra Almanya’da da aşısızlara kısıtlama gündemde Koronavirüs vaka sayısının hızla arttığı Almanya'da insidans değeri ilk kez 300'ün üzerine çıkarken, salgınının 4. dalgası ile karşı karşıya kalan Almanya'da, önlemlerin artması gündeme geldi.

ABD'de aşısız binlerce istihbarat çalışanı işten çıkarılabilir ABD'de Covid-19 aşısı olmayı reddeden binlerce istihbarat çalışanı, federal çalışanlara getirilen aşı zorunluluğu nedeniyle işten çıkarılabilir. Bu durum hem ABD'yi hem de tüm dünyayı büyük oranda etkileyecek değerlendirmesi yapıldı.