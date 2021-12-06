Türkiye Gazetesi

Johns Hopkins Üniversitesi ABD yaptığı bir araştırma ile gençlerin sağlık durumunu ortaya koydu. Araştırmaya göre ABD'de 18 ile 25 yaş arası gençlerin yüzde 56'sının aşırı kilolu veya obez olduğu belirtildi.

YAĞ ORANLARI 4,6 ARTTI

Araştırma ekibinin 8 binden fazla denek üzerinde yaptığı incelemede, gençlerin son 40 yıldaki ortalama kilolarını karşılaştırarak mevcut sonuca ulaştıkları bildirildi. Yıllar içinde hedef kitle olarak belirlenen gençlerin vücut yağlanma ölçüsünü ortaya koyan vücut kitle endeksinin 4,6 puan artarak 27,7'ye yükseldiği kaydedildi.

OBEZİTE SIÇRADI

Araştırmada, ABD'deki aşırı kilolu gençlerin oranının 1970'lerin sonunda yaklaşık yüzde 18 olduğu, 2018'de yüzde 24'e yükseldiği aktarılarak, aynı yıllardaki obezite artışının ise çok daha büyük bir sıçramayla yüzde 6'dan yüzde 33'e ulaştığı ifade edildi.

BİRÇOK HASTALIK KAPIDA

Aşırı kilolu veya obez bireylerde; yüksek tansiyon, kalp hastalığı, diyabet, uyku apnesi ve kanser gibi bir dizi sağlık problemlerine diğerlerine göre daha sık rastlandığı bilgisi paylaşıldı.

İnsan beyni küçülüyor! Nedeni ise obezite ABD’li bilim adamlarından dikkat çeken araştırma. Bilim adamları ölen kişilerin otopsi verilerini kullanarak modern insan beyninin kütlesi son 50 bin yılda yüzde 5’ten fazla küçüldüğünü tespit etti. Bu küçülmenin sebebi halen bilinmezken bilim adamları araştırmalarına devam ediyor.

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