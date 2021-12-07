Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna konusunu ele aldığı videokonferans görüşmesi 2 saat 1 dakikalık sürenin ardından sona erdi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmenin ana konusunu; Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tavrı ve Rusya'nın sınıra asker yığması oluştururken, Biden'ın Putin'e "diplomasi" çağrısı yapması bekleniyordu. Konuya ilişkin CNN'den bir iddia geldi. Söz konusu iddiaya göre; ABD yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Ukrayna'da bulunan Amerikan vatandaşları için tahliye planı yaptığı öne sürüldü.

BIDEN'DAN PUTİN'E 'YAPTIRIM' UYARISI

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Biden askeri saldırganlık durumunda güçlü ekonomik yaptırımlar uygulanacağını aktardı" ifadelerine yer verildi.

Görüşmede Biden, Putin'e itidal ve diplomasiye dönüş çağrısı yaptı.

ABD Başkanı ayrıca Putin'e, Rusya'nın Ukrayna adımlarının oluşturduğu endişeyi belirtti.

BIDEN, AVRUPALI MÜTTEFİKLERİYLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden'ın bugün görüşmenin yansımalarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

AVRUPALI LİDERLERE TELEFON

Biden, Putin ile görüşmesinden önce Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleriyle Ukrayna konusunu ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, görüşmede Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ve giderek sertleşen söylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Rusya'yı gerginliği azaltmaya davet eden liderler, özellikle Normandiya Formatı aracılığıyla yürütülecek bir diplomasinin, Donbas'taki sorunun Minsk Anlaşmaları yoluyla çözülmesi için tek yol olduğunu vurguladı.

Liderler, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin altını çizerek, konuya ortak bir yaklaşım için yakın temas halinde kalınması için mutabık kaldı.

ABD'li yetkililer, Biden'ın Putin ile bugün yapacağı görüşme öncesi, Avrupalı müttefikleri ile görüşeceğini kaydetmişti.

İŞGAL DURUMUNDA PLAN HAZIR!

CNN, ABD yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Ukrayna'da bulunan Amerikan vatandaşları için tahliye planı yaptığı öne sürdü.

CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) liderliğinde şu anda bir tahliye planı hazırlanıyor ve Rus işgali durumunda Ukrayna'daki ABD vatandaşlarının olabildiğince hızlı tahliye edilmesi için seçenekler değerlendiriliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı işgal kararı alıp almadığının henüz bilinmediğini ifade eden kaynaklar, Rusya'nın şu anda sınır bölgesinde çok hızlı saldırıya geçecek mühimmat ve askere sahip olduğuna dikkati çekti.

Kaynaklar, şu anda tahliye gerektirecek bir durum olmadığını, yine de bu planların ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehdidini ne kadar ciddiye aldığını gösterdiğini belirtti.

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