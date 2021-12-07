Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, Ukrayna konusunda görüşmek üzere videokonferans yöntemiyle kritik bir zirve gerçekleştirdi. Zirvede Putin'in Ukrayna konusunda geri adım atamaması sonrası gerginleşen ortam neticesinde görüşme, planlanandan erken bitti. Zirve sonrası konuya ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Joe Biden'ın Ukrayna-Rusya gerilimini İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri ile görüşeceğini söyleyip, Rusya'ya karşı güçlü ekonomik yaptırımların kapıda olduğunun sinyallerini verdi.

Dünya diken üstünde, görüşme gergin geçti ipler iyice gerildi: ABD'nin tahliye planı hazır Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna konusunu ele aldığı kritik zirve sona erdi. Biden'ın, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde ağır ekonomik ve askeri yaptırımlarla karşılaşacağını söylemesi üzerine, gerginleşen görüşme beklenenden kısa sürdü. Ukrayna'nın kendilerini provoke ettiğini belirten Putin, görüşmeyi sonlandırdı. Bununla birlikte ABD basını tarafından iddia edilen bilgiye göre; olası bir Ukrayna işgali durumunda, Pentagon'un Ukrayna'da bulunan Amerikan vatandaşları için tahliye planını hazır tuttuğu öğrenildi.

Rusya-Ukrayna arasında artan gerilimle ilgili konuşan Biden: ‘İşgal etmesini zorlaştıracağız’ ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna ile Rusya arasında artan gerilimle ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin’in ileri gitmesinden endişe duyduğunu söyleyerek atılacak adımları değerlendirdiğini açıkladı.

Rusya'dan 'Ukrayna krizi' için çağrı: Erdoğan ara bulucu olabilir NATO Dışişleri Bakanları "Ukrayna'ya saldırının bedeli ağır olur" diyerek Rusya'yı uyardı. Moskova'dan gelen iki açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna krizi için ara buluculuk yapabilir" denildi.