Türkiye Gazetesi

Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da aralarında bulunduğu bir askeri helikopter düştü. Ülkenin yerel bir basın kaynağından alınan bilgilere göre, Savunma Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, kurmayları ve bazı aile üyeleri, Tamil Nadu'da Coimbatore ile Sulur arasında düşen Mi serisi helikopterdeydi.

HELİKOPTERDE 14 KİŞİ VARDI



Helikopterde 14 kişinin olduğu belirtilirken, kaynaklar, yakındaki üslerden arama kurtarma operasyonu başlatıldığını söyledi. Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın içinde bulunduğu Mi-17V5 tipi helikopter, Tamil Nadu'daki Coonoor bölgesinde düştü." ifadelerine yer verildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ise Nilgiris'teki Wellington karargahına götürüldü. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Rawat'ın sağlık durumu henüz bilinmiyor.



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