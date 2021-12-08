Türkiye Gazetesi

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Santiago’da bulunan bir Covid-19 aşı merkezine ziyarette bulundu. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Pinera, 3 ila 5 yaş aralığındaki çocukların Çin tarafından üretilen CoronaVac ile aşılanmaya başlanacağını duyurdu.

28 GÜN ARAYLA AŞI OLUNACAK

Aşıyı, “güvenli ve etkili” olarak nitelendiren Pinera, çocukların 28 günlük periyodlar ile aşı olacağını söyledi. Pinera, “Bu aşı çocukları ve dolayısıyla ailelerini de koruyor. Aşı, çocukların güven içinde oyun oynamasına ve huzurla eğlenmelerine olanak sağlıyor” ifadelerine yer vermesinin ardından, aşı merkezindeki 2 çocuğa Covid-19 aşısı da yapıldı.

18 YAŞINDAN BÜYÜKLER YÜZDE 91 ORANINDA AŞILI

Pinera’ya ziyaretinde, Sağlık Bakanı Enrique Paris ve Sosyal Kalkınma Bakanı Karla Rubilar da eşlik etti.

Şili’de 18 yaşından büyük nüfusun yüzde 91’inin aşılı olduğu biliniyor.

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