Türkiye Gazetesi

Nijerya’nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde, silahlı saldırganlar Sabon Birni bölgesinden Isa bölgesine seyahat eden bir yolcu otobüsüne pusu kurdu.



Polis tarafından yapılan açıklamada, Pazartesi gecesi meydana gelen saldırıda otobüsün alev alması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 21 kişinin yanarak can verdiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi.



Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.



Nijerya'da park halindeki bir araçta 8 çocuk cesedi bulundu Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Lagos eyaletinde park halindeki bir araçta 8 çocuk ölü bulundu.

Nijerya'daki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin kaçırıldığı bildirildi.