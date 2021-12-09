Türkiye Gazetesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'yı tehdit etti. Kuleba, İngiltere ziyareti sırasında Sky News'e yaptığı açıklamada, Rusya'yı caydırmak için ABD ve İngiltere gibi müttefiklerle çalıştıklarına değindi.

"ÇOK SAYIDA RUS ASKERİ ÖLECEK"

Ukrayna ordusunun ülkeyi savunmaya hazır olduğunu vurgulayan Kuleba, "Onlar (müttefikler) ekonomik olarak saldırabilir. Biz de sahada savaşacağız. Bunu söylediğim için üzgünüm ama çok sayıda Rus asleri ölecek ve Başkan Putin'in bunun olmasını istemediğini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya'yı caydırmak için siyasi mesajlar, yaptırımlar ve ortaklarla daha yakın askeri iş birliğini içeren 3 yönlü bir yaklaşım içinde olduklarını aktaran Kuleba, caydırıcılık çabalarının başarısız olması durumunda NATO güçlerinin Ukrayna birliklerinin yanında Rusya ile savaşmasını beklemediğini ancak onların desteğini umduğunu vurguladı.

"ORDUMUZU GÜÇLENDİRMEMİZE YARDIM EDİLSİN"

Kuleba, "İstediğimiz şey, savaştan kaçınmamıza veya Rusya'nın bir savaşa istekli olması nedeniyle başka seçeneğimiz kalmaması durumunda ordumuzu güçlendirmemize yardım edilmesi." değerlendirmesinde bulundu.



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