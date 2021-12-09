Türkiye Gazetesi

Bangladeş’in başkenti Dakka’da mahkeme, 2019’da Abrar Fahad isimli üniversite öğrencisini döverek öldürmekle suçlanan 20 kişiye idam cezası verdi, cinayetle yargılanan zanlılardan beşi de müebbet hapis cezası aldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI HAYATINA MAL OLDU

Üniversite ikinci sınıf öğrencisi Fahad, 7 Ekim 2019’da Hindistan ile Bangladeş arasında imzalanan anlaşma konusunda hükûmeti ve Başbakan Şeyh Hasina’yı eleştiren sosyal medya paylaşımlarının ardından, iktidardaki Awami Birliğinin öğrenci kanadı Bangladeş Chhatra Birliğine (BCL) üye olduğu iddia edilen öğrenciler tarafından dövülerek öldürülmüştü.

Otopsi raporunda, kütük ve sopalarla dövülen Fahad'ın ağır iç kanama sebebiyle hayatını kaybettiği bildirilmişti. Fahad’ın öldürülmesi üzerine ülke çapında protestolar düzenlenmişti. Olayla ilgili soruşturma açılması talimatını veren Başbakan Hasina, Fahad'ın ailesine adalet sözü vermişti. 13 Kasım 2019'da Dakka’da mahkeme, 25 BCL lideri ve üyesinin saldırıda rol aldığına dair polis raporunun ardından, yargı sürecini başlatmıştı.

Hafter'e idam cezası verildi Libya’da askeri mahkeme, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter hakkında gıyabi idam cezası kararı verdi.

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