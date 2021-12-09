Türkiye Gazetesi

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim vermeye devam ediyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre ABD güçleri, Deyrizor’un batı kırsalındaki yer alan Ebu Haşeb Çölü’nde teröristlerle ortak askerî tatbikat yaptı. Üç tank ve birkaç zırhlı araçla yapılan tatbikatta teröristlere güdümlü füzelerin kullanımı hakkında da eğitim verildi. Tatbikat anlarına ilişkin görüntüler ise sosyal medyadan yayınlandı.

Askerî tatbikatın Deyrizor şehir merkezi yakınlarında İran destekli terörist gruplarla Rus askerlerinin bulunduğu Salihiyye beldesine yakın bir bölgede yapılması dikkati çekti. Salihiyye beldesi hâlihazırda Esad rejimi güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Öte yandan, ABD Özel Kuvvetleri, 1 Aralık'ta Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke şehrinde yüzlerce YPG/PKK'lı teröriste daha silahlı eğitim başlatmıştı.

ABD VE FRANSA TERÖRİSTLERE DAHA ÖNCE DE DESTEK OLMUŞTU

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD ve Fransa, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli askerî eğitimlerle destek olmuştu. Haseke’deki bazı ABD üslerinin yanı sıra Abdülaziz Dağı ve Spor Kompleksi bölgesi ile Deyrizor’daki Ömer Petrol Sahası bölgesi eğitim alanına dönüştü.

Daha önceki eğitimlerde silahların kullanımı, insansız hava araçlarının (İHA) belirlediği mevkileri karadan ele geçirme, topçu atışı, havadan indirme ve üslere saldırıları engelleme metotları teröristlere uygulamalı olarak anlatılmıştı. Haseke’de ABD helikopterleri için pist görevi gören spor kompleksinde de YPG/PKK'lı teröristlere uygulamalı havadan indirme eğitimleri veriliyor. Suriye'de hâlihazırda ABD himayesinde hareket eden Fransız askerleri ise YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimleri vermişti. Böylelikle ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

ABD-Rusya gerginliğinde yeni perde: Moskova'dan protesto notası Rusya ve ABD bu defa Karadeniz'de karşı karşıya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bölgedeki "kışkırtıcı eylemler gerçekleştirildiği" gerekçesiyle ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu.

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da bir hastaneyi basarak 7 sağlık çalışanını alıkoydu Güvenlik kameralarına ve tıbbi ekipmanlara zarar veren YPG/PKK'lı teröristler, hastaneye ait bazı araçları da yaktı.