Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığınca gece saatlerinde yapılan açıklamada Ermenistan askerleri tarafından yapılan provokasyon sonucu Asıf Aliyev adlı bir Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Savunma Bakanlığı şehir Asıf Aliyev’in ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini sundu.

AZERBAYCAN’DAN ERMENİSTAN’A MİSİLLEME

Açıklamada Azerbaycan birliklerinin karşı tarafın susturulması için misilleme yaptığı da kaydedildi. Savunma Bakanlığı açıklamasında, oluşan gerginliğin tüm sorumluluğunun Ermenistan’a ait olduğunu belirtti.

Azerbaycan mayın haritaları karşılığında 10 Ermeni askeri serbest bıraktı Azerbaycan, Kelbecer’de gözaltına aldığı 10 Ermeni askeri, işgalden kurtarılan bölgelerin mayın haritalarına karşılık Ermenistan'a teslim etti.