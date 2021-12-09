Türkiye Gazetesi

Japonya’da sağlık bakanlığına başkanlık eden kurul, yeni bir mutasyon olarak ortaya çıkan Omicron mutasyonunun diğerlerinden daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu açıkladı.

Sağlık bakanlığına başkanlık eden kurul ve Japonya Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Takaji Wakita, Omicron mutasyonunun diğer mutasyonlardan daha bulaşıcı ve korkutucu olduğunu söyledi.

"Omicron vakaları, Güney Afrika'daki delta mutasyonu enfeksiyonlarının yayılışını geride bırakacak şekilde arttı" diyen Wakita, "Omicron mutasyonu, bağışıklık sistemini gizlice bertaraf etme yeteneğine sahip olabilir" ifadelerini kullandı

DELTA MUTASYONUNDAN 4.2 KAT DAHA TEHLİKELİ

Kyoto Üniversitesi Profesörü Hiroshi Nishiura ve diğer uzmanlar ise Afrika ülkelerinde Omicron salgınının başladığı ilk evrede, virüsün üreme kat sayısının Delta mutasyonundan 4.2 kat daha fazla olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Covid-19 vakalarında, geçen haftaya göre artış yaşandığına dikkat çeken kurul üyeleri maske, sosyal mesafe ve aşılama gibi enfeksiyon kontrol önlemlerinin kapsamlı bir şekilde uygulanması gerektiği çağrısında bulundu.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı 1 milyon 728 bin 616'ya ulaştı ve 18 bin 382 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede şimdiye kadar 4 Omicron mutasyonu vakası da doğrulandı.

Koronavirüsün Omicron mutasyonu Küba'ya sıçradı Küba'da Omicron mutasyonun ilk kez, Mozambik'ten ülkeye dönen bir sağlık çalışanında tespit edildiği açıklandı. Sağlık çalışanının temas kurduğu 18 kişiye yapılan testlerin ise negatif sonuçlandığı aktarıldı.

DSÖ'den dünyayı umutlandıran açıklama: Omicron salgının sonu olabilir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron mutasyonunun Delta'dan daha hafif şekilde hastalığa neden olduğuna dair bazı kanıtların olduğunu açıklayıp, yine de emin olmak için henüz çok erken olduğunu bildirdi.

Uğur Şahin açıkladı, üç doz BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyor BioNTech'in kurucularından Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin, Omicron varyantına karşı daha iyi korunmak için üçüncü doz aşının olunması gerektiğini söyledi.