Koronavirüsün yeni mutasyon türü Omicron birçok ülkede yayılıyor. Küba devlet haber ajansı ACN'de yer alan habere göre Pinar del Rio eyaletindeki bir sağlık çalışanının 27 Kasım'da Mozambik'ten ülkeye döndükten sonra yaptırdığı koronavirüs testi, pozitif çıktı.
Söz konusu sağlık çalışanının Omicron mutasyonu ile enfekte olduğu, böylece ilk Omicron vakasının tespit edildiği belirtildi. Sağlık çalışanının temas kurduğu 18 kişiye yapılan testlerin ise negatif sonuçlandığı aktarıldı.
Ada ülkesinde koronavirüs salgınında bugüne kadar toplam 963 bin 347 korona virüs vakası tespit edilirken, 8 bin 311 kişi hayatını kaybetti.
Karayip ülkesi Küba, Aralık ayı başında seyahat kurallarını sıkılaştırmıştı. Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Eswatini, Namibya, Zimbabve, Malavi ve Mozambik'ten Küba'ya gelen tüm yolcuların aşı sertifikalarını göstermeleri zorunlu kılındı. Ayrıca yolcuların varışta ve ülkeye girişlerinin 6. gününde PCR testi yaptırmaları, 1 hafta karantina otellerinde kalmaları gerekiyor.
Ada ülkesinde koronavirüs salgınında bugüne kadar toplam 963 bin 347 koronavirüs vakası tespit edilirken, 8 bin 311 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 11 buçuk milyon nüfuslu ülkede koronavirüse karşı tamamen aşılananların oranı yüzde 82 olarak kaydedildi.
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Koronavirüsün Omicron mutasyonu Küba'ya sıçradı
Küba'da Omicron mutasyonun ilk kez, Mozambik'ten ülkeye dönen bir sağlık çalışanında tespit edildiği açıklandı. Sağlık çalışanının temas kurduğu 18 kişiye yapılan testlerin ise negatif sonuçlandığı aktarıldı.
Koronavirüsün yeni mutasyon türü Omicron birçok ülkede yayılıyor. Küba devlet haber ajansı ACN'de yer alan habere göre Pinar del Rio eyaletindeki bir sağlık çalışanının 27 Kasım'da Mozambik'ten ülkeye döndükten sonra yaptırdığı koronavirüs testi, pozitif çıktı.
Kaynak: İHA
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