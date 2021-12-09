Türkiye Gazetesi

Çeyrek milyardan fazla insana bulaşan virüs son dönemde varyantları ile gündemde. Dünyayı alarma geçiren son varyant ise Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron.

Kısa sürede dünyanın bir numaralı ortak gündemi haline gelen yeni varyant ile ilgili araştırmalar sürerken Bill Gates'ten konu ile ilgili flaş açıklamalar geldi.

PANDEMİYİ BİLMİŞTİ!

Pandemi ile birlikte adından en çok söz ettiren isimlerden birisi de kuşkusuz Bill Gates.

Ünlü milyarder varyantın tam olarak anlaşılabilmesi için çalışmaların sürdüğünün altını çizdi ve dünyayı umutlandıran ifadeler kullandı.

OMİCRON'UN ENDİŞE OLUŞTURMASI NORMAL

Gates, 'GatesNotes' blogunda yeni bir yazı yayınladı. Omicron'un endişe oluşturmasının normal olduğunun altını çizen Gates, salgındaki son durumumuza dair fikirlerini açıkladı.

'Dünya, potansiyel olarak daha tehlikeli varyantlarla mücadele etmeye, şimdiye kadar pandeminin diğer herhangi bir noktasında olduğundan daha hazır durumda' diyen Gates sözlerine şöyle devam etti: 'Gerekirse güncel aşılar oluşturmak için çok daha iyi bir konumdayız.'

PANDEMİ BEKLEDİĞİMDEN UZUN SÜRDÜ DEDİ VE TARİH VERDİ

Gates yazısında itiraf gibi bir açıklamada da bulundu. Daha önceki açıklamalarında haksız çıktığını belirten Gates, Delta varyantı nedeniyle pandeminin tahmin ettiğinden uzun sürdüğünün altını çizdi ve pandemi için yeni bir tarih verdi.

Daha önce de benzer açıklamalar yapan Gates, 'Başka bir tahminde bulunmak aptalca olabilir, ancak pandeminin akut aşamasının 2022'de bir süre sonra sona ereceğini düşünüyorum' dedi.

Gates, yazısında aşıların ve antivirallerin gelecekte Kovid-19'un ölümcüllüğünü azaltmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

SALGINA GÖSTERİLEN İLGİ DÜŞÜK

'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.

Gates'e göre bu kapasiteye sahip fabrikaları kuracak yeteneğe sahibiz. Ancak tek eksik olan şey henüz bu konuda gerekli adımların atılmaması.

Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı , Pazartesi günü yayınlanan bir raporda , ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.

Raporda, pandemiyi sona erdirmek için kullanılan araçların büyük ölçüde diğer bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullanılanlarla aynı olduğu belirtildi.

Aynı raporda aşı adaletsizliğine dikkat çekildi ve bunun salgına karşı dünyanın en büyük sorunlarından birisi olduğu vurgulandı.