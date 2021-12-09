Türkiye Gazetesi

Türkiye ABD ile Yunanistan'da yayın yapan ANT1 televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’ın Türkiye’ye S-400’ün yeni bir partisinin sevkiyatını yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine, “Türk partnerlerimizle belirli bir anlayışa sahibiz ve bunu yapmayı umuyoruz” dedi.

"ABD YAPTIRIM OYUNU OYNAMAYI SEVİYOR"

ABD’nin yaptırımlarına rağmen Moskova’nın Türkiye’ye S-400 sevkiyatında özellikle neye ilgi duyduğu sorusuna karşılık da Peskov, “ABD’nin yaptırım oyunu oynamayı sevdiğini biliyoruz, her ne kadar hedeflerine hiçbir zaman ulaşamadıklarını da anlıyor olsak da… Tek bir ülkenin dahi görüşlerini değiştirmesine yol açamadılar. Ancak bizim politikamız çeşitli ülkelerle, özellikle de partnerlerimizle işbirliğine açık olmak” dedi.

SALDIRI DEĞİL SAVUNMA AMAÇLI

Peskov, sistemlerin saldırı değil yüzde 100 savunma amaçlı olduklarını, bu sebeple Yunanistan veya başka ülkeler için tehdit oluşturmadığını ifade etti.

"İKİNCİ SİSTEM BELİRLİ ALANLARDA İŞBİRLİĞİNİ ÖNERİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir önceki günlerde, "S-400 konusunda iki sistem için masaya oturuldu, anlaşmanın tüm parametreleri iki sistem içindi, birinci sistem oradan tedarik, ikinci sistem belirli alanlarda işbirliğini öneriyor. Bu işbirliği konularında adımlar atıldı, detayları çalışılıyor. Bu konuda somut gelişmeler oldu" ifadelerini kullanmıştı.

S-400 SÜRECİ

Moskova ve Ankara 2017 yılında Rus S-400 sistemlerinin sevkiyatına ilişkin bir anlaşma imzalamıştı. Türkiye böylelikle bu Rus savunma sistemini satın alan ilk NATO ülkesi olmuştu. Türkiye'nin kararı NATO ve ABD’nin tepkisine yol açmıştı. ABD, Türkiye’yi sistemlerden vazgeçirmeye çalışmayı sürdürüyor. Türkiye ise baskılara boyun eğmeyip sistemleri elinde bulunduracağını belirtti. Washington’ın buna cevabı ise Ankara’nın F-35 programından çıkarılması oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Ekim 2020’de ABD'nin baskılarına rağmen S-400’den vazgeçilmeyeceğini söylemişti.

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S-400 parçalarının Türkiye'de üretimi için çalışmalar başladı Rusya askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, S-400 hava savunma sistemine ait bazı parçalarının Türkiye'de üretilmesi için karşılıklı teknoloji transferine başladıklarını açıkladı.

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