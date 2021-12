Türkiye Gazetesi

ABD ve Kanada sınırında yer alan Niagara Şelalesi'ne düşen otomobilin sürücüsünü çıkarma anları an be an görüntülendi. Şelaleye düşen bir otomobilin düştüğü ihbarını alan ekipler olay yerine geldi.





Aracın içinde 60 yaşlarında bir kadın sürücü olduğunu öğrenen ekipler kurtarmak için seferber oldu. ABD Sahil Güvenlik Ekibinden dalgıç, helikopterle azgın suların içine gömülmek üzere olan aracın üzerine geldi ve halat uzatarak aracın içinde sıkışan kadını çıkarmak için mücade etti.





Azgın suların ve rüzgarın etkisiyle kurtarma çalışmalarının güçleştiği Niagara şelalesinde kurtarma ekibi yetkilisi sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı ancak kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.



Aracın Niagara şelalesine nasıl düştüğü konusunda henüz bilgi verilmedi. Dev operasyon dünya gündeminde yerini aldı. Kadının kimliği ise ailesinin isteği üzerine açıklanmadı.