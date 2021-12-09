Türkiye Gazetesi

İspanya’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Galiçya, Aragon, Castilla ve Leon ile Navarra kar yağışına teslim oldu. Alto Gallego bölgesini ise kar fırtınası vururken, Fransa ile İspanya sınırında yer alan sıradağlar Pireneler’de de kar kalınlığı arttı. Park halindeki araçlar kara gömülürken, yoğun yağışın etkili olduğu bölgelerde çok sayıda yol trafiğe kapandı.

İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı (Aemet), Pireneler ve merkezindeki Kantabria’da çığ riskinin bulunduğu konusunda uyarı yaptı. Olumsuz hava koşullarının önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

NASA IXPE GÖREVİNİ BAŞLATTI

Kozmik X-ışınlarının polarizasyonunu ölçmek için tasarlanan 3 teleskoplu gözlem aracı IXPE, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Kozmik X-ışınlarının polarizasyonunu ölçmek için tasarlanan 3 teleskoplu gözlem aracı IXPE’yi, Elon Musk’ın kurduğu SpaceX üretimi bir roket ile uzaya gönderdi. Muadillerine kıyasla 188 milyon dolar gibi düşük bir maliyetle üretilen IXPE’yi taşıyan Falcon 9 roketi Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden yerel saat ile 01.00’da başarılı bir şekilde fırlatıldı.

IXPE’nin bilim insanlarına, başka hiçbir teleskopun ulaşamayacağı veriler ve görüntüler sunabileceği bir teknik olan, yörüngede görüntüleme polarimetrisini kullanması bekleniyor. IXPE hakkında açıklamalarda bulunan NASA’nın Bilim Misyonu Departmanı yönetiminden Thomas Zurbuchen, “Bize uzaydaki en sıra dışı ve heyecan verici nesneler hakkında bilgi verecek" ifadelerini kullandı.

Covid-19’un Omicron mutasyonu İspanya’ya sıçradı Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonu, İspanya'nın başkenti Madrid'de de görüldü.

İspanya’da ağlara dev güneş balığı takıldı! 2 ton ağırlığında İspanya’da 2 ton ağırlığında bir güneş balığının yakalandığı belirtildi. Ceuta açıklarında yakalanan güneş balığının, bölgede nadir görülen bir tür olduğu belirtildi. Yakalanan balığı ise 3,2 metre uzunluğunda ve 2,9 metre genişliğinde olduğu aktarıldı.