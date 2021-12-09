İtalya Rekabet Kurumundan (Antitrust) yapılan yazılı açıklamada, Amazon'a Avrupa ve İtalya'daki lojistik ağını e-ticarette rakipleri aleyhine baskın şekilde kullanmaktan Avrupa Birliği (AB) normlarına aykırı davrandığı gerekçesiyle 1 milyar 128 milyon avro ceza kestiği belirtildi. Amazon bu cezaya tepki gösterdi.
AMAZON CEZAYI "HAKSIZ VE ORANTISIZ" OLARAK NİTELENDİRDİ
Amazon ise İtalya Rekabet Kurumu'nun bu cezasına tepki gösterdi. Şirketten yapılan açıklamada, bu ceza "haksız ve orantısız" olarak nitelenirken cezaya itiraz edileceği kaydedildi.
İtalya Rekabet Kurumu, 23 Kasım'da ise Amazon ve teknoloji firması Apple'a, piyasada rekabet kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle başka bir hadiseden Amazon'a 68,7 milyon avro, Apple'a 134,5 milyon avro olmak üzere toplam 203,2 milyon avroluk para cezası vermişti.
İtalya'dan Amazon ve Apple'a 200 milyon avrodan fazla para cezası İtalya'da Rekabet Kurumu, Amazon ve Apple'a, piyasada rekabet kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle 203,2 milyon avroluk para cezası verdi.
Amazonlar'daki ormansızlaşma korkutuyor Dünyanın en büyük yağmur ormanları olan Amazonlar'da Ağustos 2020'den sonra 13 bin 235 kilometrekarelik ormansızlaşma görüldü.