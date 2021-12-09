Türkiye Gazetesi

Irk, cinsiyet, yaş, ulus ya da din gibi konulara dayanarak, belirli bir grup ya da kişiye yönelik nefret ifadesi içeren veya bu kişilere şiddet uygulanmasını teşvik eden konuşmaları ifade eden nefret söyleminin suç sayılması için AB'den yeni bir adım geldi. Komisyon, söz konusu kavramın suç sayılması için harekete geçti.

"NEFRET SÖYLEMİ HEM İNTERNETTE HEM BAŞKA MECRALARDA ENDİŞE VERİCİ HALE GELDİ"

Komisyondan yapılan açıklamada, nefret söyleminin Avrupa genelinde ciddi şekilde arttığı, hem internette hem başka mecralarda endişe verici bir olgu haline geldiği vurgulandı.

Şu anda AB seviyesinde nefret söylemini suç sayan yasal bir temel bulunmadığı belirtilen açıklamada, AB'nin İşleyişi Hakkındaki Anlaşmada bulunan mevcut AB'nin "suçlar listesinin" genişletilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bugün başlatılan girişim AB'nin suç listesinin genişletilme sürecinin ilk adımıdır." denildi.

Nefret söyleminin resmen suç sayılabilmesi için AB Komisyonunun girişiminin AB üyesi ülkelerce oy birliğiyle onaylanması, ardından Komisyonun yasa teklifini hazırlaması, bunun Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nden onay alması gerekiyor.

Nefret söylemi iznine 150 milyar dolarlık dava Rohingya Müslümanları, Myanmar’da kendilerine karşı nefret söyleminin yayılmasına izin vermekle suçladığı sosyal medya devi Facebook'a dava açtı.

Pandemi trollere yaradı: İnternette nefret söylemi yüzde 20 arttı Covid-19 pandemisi ile insanlar evlerine kapandı. Kapanmayla beraber internetteki kullanımı ve etkileşiminden artışlar yaşanırken, taciz ve nefret söylemi olaylarında yüzde 20 artış yaşandı. Yapılan yeni bir araştırmada ise nefret söylemlerini ve davranışları normalleştirdiğimiz sonucuna ulaşıldı.

Donald Trump'ın Twitch hesabı 'nefret söylemi' gerekçesiyle askıya alındı İnternetten canlı yayın platformu Twitch, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel hesabını "nefret söylemi" içerdiği gerekçesiyle askıya aldı.