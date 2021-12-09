Türkiye Gazetesi

ABD'nin köklü gazetelerinden New York Times'ın iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre New York Başsavcısı Letita James, yolsuzluk soruşturması kapsamında Trump'ı 7 Ocak'ta yeminli ifade vermesi için mahkemeye çağıracak.

Soruşturmanın Trump'ın işi ve şirketlerine yönelik olduğu belirtildi. Başsavcı James'in yolsuzluk yapıldığına dair dedlil bulması durumunda Trump'a karşı dava açabileceği ifade edildi. Haberde, Trump'ın ise New York Başsavcısının ifade verme talebini anayasal hakları kapsamında reddedebileceği belirtiliyor.

Öte yandan Manhattan bölge savcılığı da Trump'a mülklerinin değerini olduğundan fazla gösterip göstermediğine ilişkin cezai soruşturma yürütüyor.

Eski ABD Başkanı Trump’dan seçim mesajı: Ülkeyi seviyorsanız başka seçeneğiniz yok Eski ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarıyla yine gündemde. Trump, 3 Kasım seçimlerinin hileyle çalındığını belirtti. Aynı zamanda Trump, 6 Ocak Kongre baskınının bir ayaklanma değil protesto olduğunu savunurken, yeniden aday olup olmayacağına ilişkin, "Ülkeyi seviyorsanız başka seçeneğiniz yok." diyerek kafalarda soru işareti oluşturdu.

Donald Trump’a tekvandoda fahri kara kuşak Dünya Tekvando Genel Merkezi’nin başkanı Lee Dong-seop, eski ABD Başkanı Donald Trump’ı tekvandoda en üst seviye olan 9. Dan kara kuşakla ödüllendirdi.

Trump'ın danışmanı Steve Bannon FBI'a teslim oldu Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon, hakkında "Kongreyi tahkir" suçlamasıyla iddianame hazırlanmasının ardından Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) teslim oldu.