Türkiye Gazetesi

Kanada'da başörtüsü yasağını da içeren resmi dairelerdeki dini sembolleri yasaklayan yasa olarak bilinen Bill-21 yasası bir öğretmeni işinden etti. Genç kadın okul yönetimince söz konusu yasa gerekçe gösterilerek kovuldu.

VELİLERDEN MAĞDUR ÖĞRETMENE DESTEK

Kanada’nın Quebec şehrindeki Chelsea İlköğretim Okulunda görev yapan 3. sınıf öğretmeninin işine, başörtüsü taktığı gerekçesiyle 21 Haziran 2019'da yürürlüğe giren Bill-21 Yasası kapsamında son verildi. Batı Quebec Okul Kurulu, Chelsea İlköğretim Okulundaki 3. sınıf öğretmeninin, Bill-21 Yasası nedeniyle görevden alındığını doğruladı. Okuldaki 3. sınıf öğrencilerinin velilerinin, 3 Aralık Cuma günü öğretmenin artık ders vermeyeceğini okul tarafından gönderilen bir e-posta ile öğrendiği ve bazı velilerin, kararın ardından öğretmene destek olmak amacıyla okul dışında gösteri düzenlediği ifade edildi.

"YASA ETİK DIŞI"

Batı Quebec Okul Kurulu Geçici Başkanı Wayne Daly yaptığı açıklamada, "Konuştuğum Batı Quebeclilerin çoğu Bill-21 yasasına karşı, niyetlerimizi ve duygularımızı hükümete bildirdik. Hükümet içindeki eğitim sisteminin bir parçası olarak ilin yasalarına uymak bizim sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

Daly ayrıca, kurulun Quebec hükümetine temel insan hakları bağlamında Bill-21 yasasına karşı olduklarını ve yasanın "etik dışı" olduğunu aktardığını açıkladı.

Kanada’nın Quebec eyaletinde, 21 Haziran 2019'da yürürlüğe giren Bill-21 yasası ile kamu sektörü çalışanlarının işteyken başörtüsü, haç veya kipa gibi dini içerikli semboller takması yasaklanmıştı.

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