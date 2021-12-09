Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği ülkelerinden Hırvatistan'a Schengen onayı çıktı. AB İçişleri Bakanları Toplantısı'nda alınan kararı, AB dönem başkanlığını yürüten Slovenya'nın İçişleri Bakanı Ales Hoj duyurdu. Hoj, Hırvatistan'ın Schengen müktesebatının tümünü uygulamak için gerekli şartları yerine getirdiğine yönelik AB ülkelerinin mutabakata vardığını açıkladı.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Hıvatistan'ın Schengen bölgesine katılması ve diğer Schengen ülkeleriyle sınır kontrollerini kaldırması, AB Konseyi'nin onayından sonra mümkün olabilecek.



2013'TE AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ OLMUŞTU

Para birimi olarak avroya geçmeyi de isteyen Hırvatistan, 2013'te AB üyesi olmuştu. AB Komisyonu da 2019'da Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılmak için gerekli şartları sağladığını açıklamıştı.

Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60'tan fazla ülkenin vatandaşları Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor. 100'ün üzerinde ülkenin vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.



İki bakanlık ‘Schengen’ için harekete geçti Koronavirüs salgını sürecinde başta Avrupa ülkelerine olmak üzere yük taşımacılığı yapan sürücülerin vize sıkıntısına karşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve TOBB harekete geçti.



Schengen bölgesinde sistematik sınır kontrolleri başlıyor AP'de kabul edilen ve AB tarafından terörle mücadele kapsamındaki mevcut yönergeye eklenen tasarıya göre, artık Schengen bölgesine giriş ve çıkışlarda sistematik kontroller uygulanacak.