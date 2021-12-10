Türkiye Gazetesi

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye'den rejim ile askerî muhalefet heyetleri hazır bulunacak. Görüşmelerde BM özel heyeti başta olmak üzere Ürdün, Lübnan ve Irak gözlemci statüsüyle yer alacak.

Görüşmeler kapsamında garantör ülke heyetleri ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri arasında alıkonulanlarla ilgili çalışma grubu toplantısı da yapılacak. Taraflar, Suriye'deki güncel durum, gerginliği azaltma bölgelerinde daha önce varılan anlaşmalar çerçevesinde sükûneti koruma görevlerini de masaya yatıracak.

Astana görüşmelerinde 17’nci tur: Garantör ülkeler Suriye için toplanıyor 23 Aralık'ta yapılacak olan Astana Görüşmelerinin 17'nci turunda Suriye rejimi ve muhalefetinin yanı sıra Türkiye, İran ve Rusya’dan heyetler de bir araya gelecek.

Lavrov: Astana Formatı kapsamında Soçi kentinde şubatta görüşmeler için hazırlık yapılıyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye meselesi ile ilgili Astana Formatı kapsamında Soçi kentinde şubatta görüşmeler için hazırlık yapıldığını söyledi.