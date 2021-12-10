Türkiye Gazetesi

Akdeniz’de yakalandıktan sonra Ege Denizi’ndeki kafeslerde büyütülen orkinosların, Japonya’dan gelen fabrika gemilerine yüklenmesine başlandı. Her yıl mayısta Akdeniz açıklarına giden Türk balıkçıları, avladıkları balıkları, ağların içinde sürükleyerek Ege Denizi’ndeki çiftliklere getiriyor. Sardalya, kolyoz ve uskumruyla beslenen balıklar, aralık ayıyla birlikte Ege kıyılarına yanaşan Japon fabrika gemilerine yükleniyor. Gemi içinde kesim ve işlemeden geçirilen balıklar, şoklanarak suşi ve saşimi yapımında kullanılmak üzere Japonya’ya doğru yola çıkarılıyor. Balıkların yakalanmasından toplanmasına kadar olan süreçte ise en büyük emek verenler arasında dalgıçlar bulunuyor.

SAATLER GEÇİRİYORLAR

Dalgıçlar, ağırlığı 350-400 kilograma kadar ulaşan dev orkinoslarla aynı kafeste saatler geçiriyor. Kafes bakımı, kontrolü gibi işleri yürütüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Uzak Doğu ülkelerinin orkinosa büyük rağbet gösterdiğini belirterek “Geleneksel pazarımız Japonya ancak son birkaç yıldır Güney Kore’den de ilgi var. İhracatın 10 milyon doları aşacağını umut ediyoruz. Koreliler de bizim denizlerimizde yetişen orkinosları çok sevdi. Pazar payımızın artmasını bekliyoruz” dedi.

75 kilogramlık orkinos balığını 3 kişi zor kaldırdı Yozgat’taki bir balıkçıda 75 kilo ağırlığında 1.50 uzunluğundaki orkinos balığı görenlerin ilgisini çekti.