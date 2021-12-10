Türkiye Gazetesi

Washington, Londra'daki bir alt mahkeme yargıcının Ocak ayında 50 yaşındaki Avustralyalının, ABD adalet sisteminde 'intihar riski teşkil edeceğine' karar vermesinin ardından, bu karara itiraz etmişti. Assange, ABD hükümeti tarafından çok gizli devlet belgelerini yayınlamakla suçlanıyor.

Rusya'dan ABD'yi kızdıracak Elon Musk hamlesi Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, NASA ve SpaceX ile bir değişim programı yapacak. Rus kozmonot, SpaceX ile uzaya gönderilecek. Bu hamleye ABD yönetiminin nasıl tepki vereceği bilinmiyor.

ABD'li rapçi Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında konuştu ABD'li rap müzik sanatçısı Travis Scott, 10 kişinin hayatını kaybettiği konser hakkında ilk kez konuştu.

ABD'de lise saldırısında okula rekor tazminat davası ABD'de Michigan eyaletindeki lisede yaşanan 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda iki aile, hayatını kaybeden yakınları için tazimat davası açtı.