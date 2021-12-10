Türkiye Gazetesi

Güney Afrika’da ortaya çıkan ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede etkisini göstermeye başlayan Omicron varyant, Hindistan'da 3 yaşındaki bir çocukta tespit edildi.

ÜLKEDEKİ OMICRON KAYNAKLI VAKA SAYISI 7 OLDU

Omicron mutasyonu Hindistan’da bir çocukta tespit edildi. Maharaştra eyaletinde 3 yaşındaki çocukta tespit edilen mutasyonun ülkede ilk çocuk vaka olduğu aktarıldı. Yetkililer, ülkedeki toplam Omicron vaka sayısının 7 yeni vakanın tespit edilmesi ile 32’ye yükseldiğini açıklarken, vakaların hafif semptomları olduğunu ifade etti.

Ulusal Viroloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, bugün tespit edilen 7 vakanın 3’ünün yakın zamanda Tanzanya, İngiltere ve Güney Afrika seyahat geçmişi olduğu ifade edildi. Enstitü, 7 vakadan 4’ünün tamamen aşılı olduğunu aktardı.



Hindistan’da salgının başından bu yana 34 milyon 674 bin 744 kişide Covid-19 tespit edilirken, 474 bin 735 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bilim adamları hesapladı: Hindistan'da koronadan ölenlerin gerçek sayısı 4,7 milyon Dünyada koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan ve Delta varyatının ilk kez görüldüğü Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısının resmi açıklanan rakamdan 10 fazla olabileceği açıklandı.