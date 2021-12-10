Türkiye Gazetesi

Polonya'nın kuzeydoğusunda yer alan Olsztyn şehrinde trafik kazasına karışan rahibe, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Daha sonra yanında kendisi gibi rahibe olan arkadaşını alıp olay yerine yeniden geldi. Kazada hasar gören araç sahibinin çağrısı üzerine ise olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.



SUÇU ÜSTLENEN RAHİBE HERŞEYİ ANLATTI

Polis olay yerine geri dönen rahibelerin ifadesini alırken yanında getirdiği arkadaşı aracı kendisinin kullandığını iddia edince görgü tanıkları araya girdi. Polisin, aracı kullandığını belirten rahibenin bir takım yasal sorumlulukla karşı karşıya kalacağını ve ehliyetine el konulacağını söylemesi üzerine suçu üstlenen rahibe polisten özür dileyerek aracı kendisinin değil, arkadaşının kullandığını ve ona yardımcı olmak istediği için bu yönde bir beyanda bulunduğunu belirtti.



MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine polisler prosedür gereği aracı kullandığı belirlenen rahibeye alkol muayenesi yaptı. 37 yaşındaki rahibenin, 2 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Rahibenin ehliyetine el konulurken, rahibe alkollü araç kullandığı gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi.



Fransa’da Ortodoks rahibe silahlı saldırı Fransa’nın Lyon kentinde Ortodoks bir rahibe silahlı saldırı düzenlendi. Rahip saldırıda ağır şekilde yaralandı.



Rahibe kılığında Esad’dan kurtuldu Adana’da yaşayan 46 yaşındaki Ahmet Kılıç ve ailesi yıllar önce çalışmak için Lübnan’ın Beyrut kentine gitti. Sekiz sene evvel kızları Zeynep Kılıç (25) ailesinin izni olmadan Rabih Hamod (28) ile evlendi.