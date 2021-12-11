Türkiye Gazetesi

Yunanistan'a potansiyel savaş gemisi satışı ve mevcut gemilerin modernizasyonuna yönelik onaya ilişkin tebligat, Amerikan Kongresine sunuldu. Söz konusu onay, Yunanistan'a 6,9 milyar dolar değerinde 4 adet "Meko" sınıfı savaş gemisinin satılmasını ve 2,5 milyar dolarlık modernizasyonu kapsıyor.

KONGRENİN ONAYI DA BEKLENİYOR

Konuyla ilglii açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı "Bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik süreç için önemli bir ortağı olan bir NATO müttefiğinin güvenliğini geliştirme yoluyla ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklemektedir" ifadelerini kullandı. Söz konusu satışların yapılabilmesi için kongrenin ilgili komitelerinin 30 gün içinde bu onaylara itiraz etmemesi gerekiyor.

İngiltere Rusya'yı uyardı: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa savaş Avrupa’ya sıçrar Ukrayna ile Rusya arasında gerilim devam ederken İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, çatışma ihtimalinin Avrupa için büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

Putin resti çekti Biden Avrupa’yla Ukrayna atağı başlattı: Soğuk savaş rüzgarları Gergin geçen, Biden-Putin görüşmesinin ardından, ABD'den yeni bir hamle geldi. Görüşme sonrası Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna-Rusya gerilimini İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri ile görüşeceğini açıkladı.

Irak Rus savaş uçağı yerine Bayraktar TB2 İHA alacak Rus basınında yer alan haberde, Rusya'dan MİG-29 savaş uçağı almaya karar veren Irak yönetiminin bu kararından vazgeçerek Türkiye’den Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) almaya karar verdiği iddia edildi.