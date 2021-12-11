Türkiye Gazetesi

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, yaşı küçüklere elektronik sigara pazarlayan Eonsmoke firmasına 51 milyon dolarlık ceza kesildi. Massachusetts kurallarına aykırı olarak, internetten sattığı elektronik sigara ürünlerini alanlardan kimlik doğrulaması istemeyen firma cezayı ödemeyi kabul etti.

21 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE SATIŞ YASAK

Başsavcı Maura Healey'in ofisinin yazılı basın açıklamasında, Eonsmoke ve sahipleriyle, "şirketin 2015'ten 2018'e kadar çevrim içi müşterilerinin yaşını doğrulamadığı ve sosyal medya üzerinden Massachusetts'in tüketici korumasını ihlal ederek 21 yaşından küçüklere satış yaptığı" gerekçesiyle 51 milyon dolarlık tazminat anlaşması yapıldığını duyurdu.

Başsavcı Healey, "Eonsmoke, kasıtlı olarak gençleri hedef alan, tehlikeli ve bağımlılık yapan elektronik sigara ürünlerini web siteleri aracılığıyla doğrudan reşit olmayanlara satan bir kampanyayı koordine etti. Şirketin bu yasa dışı uygulamalarını durduruyoruz." dedi.

EYALETTE SATIŞ YAPMASI YASAKLANDI

Hakkında 2019'da dava açılan ve 2020'de feshedilen firma, Massachusetts'te tütün ürünlerinin satışından veya tanıtımından kalıcı olarak men edildi. Massachusetts, 2019 itibariyle ABD'de elektronik sigara ve sıvılar dahil olmak üzere, aromalı tütün ürünlerinin satışını yasaklayan ilk eyalet olarak biliniyor. Haziran 2020'de tamamen yürürlüğe giren yasayla birlikte eyalette tüm mentol aromalı tütün ürünlerinin satışına da kısıtlama getirilmişti.

Yeni Zelanda sigarasız nesil için harekete geçti Yeni Zelanda’da bir sonraki neslin sigara kullanmasının engellenmesi için resmen yasaklanacağını duyurdu. Alınan karar ile 2008 yılında sonra doğanlar önümüzdeki yıl çıkması beklenen yasa kapsamında artık sigara ve tütün ürünü alamayacak.

Sigara, içmeyeni de kanser ediyor Akciğer kanseri vakalarının yüzde 80’ini sigara içen kişiler oluşturuyor. Son yayınlanan çalışmalarda sigara içmeyen ancak aynı havayı soluyan kişilerde de akciğer kanseri riski yüzde 30 oranında artıyor.