Türkiye Gazetesi

Afganistan'da Taliban geçici hükûmetinin Savunma Bakanlığı, yeni ordu kurma çalışmalarına başlandığını bildirdi. 20 kişiden oluşan Teşkilat İnceleme Komitesi kuruldu ve komite üyeleri kısa süre sonra bakanlık çatısı altında faaliyetlerini yürütecek. Bakanlığın açıklamasında, komite üyelerinin mümkün olan en kısa sürede "bağlı", "disiplinli", "donanımlı", "dürüst" ve "sorumlu" bir ordunun oluşturulmasını organize edeceği kaydedildi. Yeni kurulacak Taliban ordusunun kaç kişiden oluşacağı ise açıklanmadı.

Yeni orduya alınacak kişilerin hangi kriterlere göre seçileceği, Taliban mensupları dışındakilerin de kayıt olup olamayacağı ve eski ordu üyelerinin tekrar alınıp alınmayacağı ise henüz belli değil. Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından eski hükûmet ordusu dağılmış ve birçoğu da ülkeyi terk etmişti. Eşref Gani yönetimindeki eski hükûmetin yaklaşık 300 bin kişilik ordusu bulunuyordu.

ABD'DEN 'EL KAİDE' UYARISI

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Frank McKenzie, ABD güçlerinin ayrılmasının ardından Afganistan'da terör örgütü El-Kaide unsurlarının sayısının hızla arttığını iddia etti. McKenzie, The Associated Press'e verdiği demeçte, Taliban yönetiminin El-Kaide gruplarıyla bağlarını koparıp koparmama konusunda fikir ayrılığına düştüğünü kaydetti. ElKaide'nin Afganistan'da faaliyetlerini yeniden artırma çabasında olduğunu kaydeden McKenzie, ABD askerleri ve istihbarat ağının bölgeden çekilmesinin, aşırılık yanlısı grupların takibini zorlaştırdığı söyledi. McKenzie, son günlerde Afganistan'daki El- Kaide gruplarına çok sayıda yeni militanın katıldığını öne sürdü. Taliban'ın El-Kaide'ye karşı nasıl hareket edeceğini anlamaya çalıştıklarını kaydeden McKenzie, bunun, bir ya da iki ay içinde netlik kazanacağını aktardı. McKenzie, Taliban'ın söz verdiği gibi El-Kaide ile mücadele kararlı olması gerektiğini ancak bunun henüz gerçekleşmediğini dile getirdi.

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