Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın Ukrayna sınırında asker bulundurmasını görüştü. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme endişesi sebebiyle 90 dakika süren telefon görüşmesi sorası Zelensky "ABD Başkanı Biden, Rusya Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği müzakerelerin muhtevası konusunda beni bilgilendirdi" dedi. Konuyla ilgili Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden de bir açıklama geldi. Ofis Başkanı Andriy Yermak "Başkan Biden, Ukrayna'yı ilgilendiren herhangi bir müzakerenin, herhangi bir kararın Ukrayna olmadan alınamayacağını söyledi" dedi. Görüşmede Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ele alındığını aktaran Yermak "Biden, Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusundaki kararın sadece Ukrayna halkının kararı olduğunu, Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu çok net bir şekilde ifade etti. Bu sadece Ukrayna ve NATO üyelerinin elinde olan bir karar" şeklinde konuştu.



Rusya, Ukrayna sınırına yığınak yapmayı sürdürüyor

BIDEN, 9 ÜLKE LİDERİNİ ARADI

Öte yandan ABD Başkanı Biden daha sonra, NATO'nun doğu kanadındaki dokuz ülkenin (Polonya, Romanya, Estonya, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Slovakya, Litvanya ve Letonya) lideri ile görüştü. Görüşmede Biden, ABD'nin Transatlantik güvenliğe ve NATO'nun 5. maddesine bağlılığını tekrarladı. Rusya'nın Ukrayna sınırına askerî yığınak yapması ve bölgede artan gerilimi ele alan liderler, NATO'nun müttefiklerini savunmak için "birleştirici, aktif ve çözüme yönelik" bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı. Biden, bölgedeki gerginliği kararlılık, savunma ve diyalog yoluyla azaltmak için çalıştıklarını ve bu süreçte müttefikleriyle yakın temasta olacaklarını ifade etti.

GERİLİM ARTIYOR

Ukrayna-Rusya ilişkileri, 2014 yılında Rusya'nın Ukrayna toprağı Kırım'ı ilhak etmesi ve Rusya destekli ayrılıkçı milislerin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin bir kısmında kontrolü ele geçirmesinden bu yana gergin. Kiev yönetimine göre 7 yıldır devam eden çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'nın doğu sınırında 90 binden fazla Rus askerin konuşlandırılması sebebiyle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı düşünülüyor.

NATO'dan Rusya'ya Ukrayna uyarısı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim konusunda Rusya'nın gerilimi düşürmesi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve demokrasiye geri dönmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere Rusya'yı uyardı: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa savaş Avrupa’ya sıçrar Ukrayna ile Rusya arasında gerilim devam ederken İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, çatışma ihtimalinin Avrupa için büyük bir tehdit olduğunu söyledi.