Türkiye Gazetesi

Washington DC Kent Konseyi, Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın anısına sunulan "Cemal Kaşıkçı Yolu Kanunu'nu" oy birliğiyle kabul etti. Düzenlemeye göre, büyükelçiliğin bulunduğu New Hampshire Caddesi'ndeki bir bölümün ismi, "Cemal Kaşıkçı Yolu" olarak değiştirilecek. Yolun yeni tabelası gelecek ay kamuya açık bir törenle takılacak. Washington DC Kent Konseyi Üyesi Brooke Pinto, oylama sırasında yaptığı konuşmada "Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan üzerinde parlayan ışık olarak biliniyordu. Bu isim değişikliği, DC halkının özgür ve bağımsız basına verdiği önemi göstermektedir" ifadesini kullandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürül-müştü. Kaşıkçı’nın cesedinin Suudi Arabistan’dan gelen özel bir ekip tarafından parçalanarak yok edilmişti.

Fransa, Kaşıkçı cinayetinde gözaltına alınan Suudi vatandaşı serbest bıraktı Fransa'da savcılık, dün Charles-de-Gaulle Havaalanı’nda Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gözaltına alınan Suudi Arabistan vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından Justin Bieber'a mektup: Katiller için şarkı söyleme Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşık’çının nişanlısı Hatice Cengiz, önümüzdeki ay Suudi Arabistan’da konser verecek olan Justin Bieber’a açık bir mektup yazarak konserini iptal etme çağrısında bulundu.