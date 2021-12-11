Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yine kasırga felaketi yaşanıyor. ABD’nin Kentucky kentinde şiddetli hortumlar sebebiyle yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetti.

Kentuck Valisi Andy Beshear, bugün yaptığı canlı açıklamada eyaletin özellikle Mayfield kentinde bir fabrikanın hortumda zarar gördüğünü ve toplu ölümler olduğunu belirterek can kaybının 70 ila 100 arasında olabileceğini duyurdu.

OHAL İLAN EDİLDİ

Vali Beshear açıklamasında bir gecede 4 farklı hortum olayı meydana geldiğini ve en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Eyalet genelinde dün gece yarısı OHAL ilan ettiklerini belirten Vali Beshear, yaşanan şiddetli hava olaylarının son derece nadir rastlanan bir durum olduğunu ifade etti.