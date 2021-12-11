Türkiye Gazetesi

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk vatandaşı iş adamı S.D.’nin kaçırılmasına ilişkin soruşturmada aralarında İçişleri Bakanlığı görevlileri, yabancılar ve Kırgızistan vatandaşlarının bulunduğu bir suç çetesinin yakalandığı belirtildi.

Kaçırma olayını Türk iş adamının arkadaşı ve iş ortağı A.B.’nin organize ettiği ifade edilen açıklamada, S.D.’nin 1 Aralık’ta Kırgızistan’a geldiği ve Manas Havalimanında kimlik kontrolü bahanesiyle havalimanının polis departmanına getirildiği aktarıldı.

5 GÜN BOYUNCA REHİN TUTULDU

S.D.'nin burada tabanca tehdidi altında tüm değerli eşyalarına (para, saat, telefon, laptop vb.) el konulduğu, daha sonra kafasına torba giydirilerek götürüldüğü bir evde 5 gün tutulduğu ifade edildi. İş adamını kaçıranların A.B. ile sözde pazarlık başlatarak istedikleri 3 milyon dolar fidyeyi 400 bin dolara indirdikleri, daha sonra S.D.’yi serbest bırakarak yerine A.B.’yi rehin almış gibi yaptıkları ortaya çıktı.

Soruşturma sürecinde aralarında polis, yabancı ve Kırgızistan vatandaşlarının bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

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