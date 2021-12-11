Türkiye Gazetesi

İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Enrico Giovannini ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Giancarlo Giorgetti'nin bir araya gelmesiyle toplanan ortak bakanlar komitesi, İtalya'daki içten yanmalı motorlu araçların değiştirilme takvimini belirledi.

Buna göre, ulaşımın karbondan kademeli biçimde arındırılması maksadıyla 2035'e kadar içten yanmalı motor kullanılan araçların üretim ve satışının sonlandırılması kararı alındı.

2035'TEN İTİBAREN SADECE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İZİN VERİLECEK

Corriere della Sera gazetesindeki haberde de hükümetin bu kararla, Avrupa Birliği'nin (AB) sıfır karbon emisyonu hedefi çizgisi doğrultusunda bir adım attığı ve İtalya'da 2035'ten itibaren sadece elektrikli ve hidrojen arabaların trafiğe çıkmasına izin verileceği ifade edildi. Kamyonet ve hafif ticari araçlar için ise 2040’a kadar süre tanındı.

Hükümetin bu kararı, parlamentoya götürerek, yasalaştırmaya çalışacağı da kaydedildi.

Çin karbon emisyonunu savundu Çin’in iklim özel temsilcisi Şie Cınhua, ülkesinin "özel bir gelişme aşamasında" olduğu gerekçesiyle karbon emisyonunu savundu.

Güney Kore, karbon emisyonunu sıfırlayacak Güney Kore'nin, 2030 yılında karbon emisyonunu yüzde 40 azaltmayı hedeflediği bildirildi. 2050'de ise sıfırlayacak.

Pandeminin etkisiyle azalmıştı! G20 ülkelerinde karbon emisyonu artıyor Yapılan bir araştırmaya göre, yeni tip koronavirüs salgınıyla beraber düşüş trendi yakalayan karbon emisyonları, tekrardan artışa geçti. Özellikle dünyanın en zengin 20 ülkesindeki hızlı artış tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor.