Türkiye Gazetesi

Afganistan'da son aylarda yaşanan ekonomik krizin 1 milyon kişinin daha gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalmasına sebep olduğunu bildiren Kriz Grubu, kışın yaklaşmasıyla açlığın daha da artacağına işaret etti. “Son 20 yılda yaşanan savaştan daha fazla insan ölebilir” denilen açıklamada, ülkedeki ekonomik kriz sebebinin Afganistan'a dış yardımların kesilmesi olduğu vurgulandı. Uluslararası Kriz Grubu, dünyayı Taliban ile ilişki kurmaya çağırdı ve aksi hâlde bu durumdan doğacak kıtlık, göç, terör tehditleri, uyuşturucu kaçakçılığı gibi acımasız ve tehlikeli sonuçları kabul etme anlamına geleceğini bildirdi.

TALİBAN'DAN SONRA YARDIMLAR SONA ERMİŞTİ

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeye yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti. ABD yönetimi, Afgan hükûmetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, Afganistan'da kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor. Ülkede artan sefalet ve fakirlik sebebiyle günlük gıda ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan bazı aileler, geçtiğimiz aylarda çocuklarını 1.000 ila 3 bin dolar ücretler karşılığı satışa çıkarmıştı.

Sadakataşı’ndan Afganistan’a acil yardım Sadakataşı Derneği, insani kriz yaşanan Afganistan’a gıda ve kış yardımları ulaştırdı. Derneğin, Kabil ve Vardak kentlerinin kırsal kesimlerinde gerçekleştirdiği dağıtımlardan 250 aile istifade etti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli patlama Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Sardar Mohammad Daud Khan askeri hastanesinin yakınında şiddetli bir patlama meydana geldiği açıklandı. Olay yerinden silah sesleri duyulduğu belirtildi. Olayın ardından kısa bir süre sonra ikinci patlama meydana geldiği duyuruldu.