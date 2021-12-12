Türkiye Gazetesi

ABD basınının çarpıcı iddia. İsrail’in bu yıl iki kez İran’a saldırı düzenlediği ve bu saldırılar öncesinde ABD’ye bilgi verildiği iddia edildi. İsrail ise çıkan iddiaları kabul etmeyerek yalanladı.

İKİ KEZ SALDIRI DÜZENLEDİ

Haberde, İsrail’in geçtiğimiz eylül ayında İran’ın Elburz eyaletinde yer alan Kerec’te bulunan uranyum zenginleştirmek için kullanılan makineler için bileşenler üreten bir tesise ve geçtiğimiz haziran ayında ise Devrim Muhafızlarına ait bir füze üssüne saldırı düzenlediği öne sürüldü.

ABD’YE BİLGİ VERİLDİ

İsrail’in söz konusu saldırılar hakkında ABD’ye bilgi verdiği aktarılan haberde, ABD yönetiminin İsrail Başbakanı Naftali Bennett hükümetinin, İsrail’in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinden daha şeffaf olduğu için övgüde bulunduğu belirtildi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

İsrail’in her iki saldırının da sorumluluğunu üstlenmediği aktarılan haberde, ABD ve İsrail'in İran hedeflerine yönelik saldırıların etkili bir hareket tarzı olup olmadığı konusunda görüş ayrılıkları olduğu ifade edildi.

ABD’DEN GÜVENCE BEKLİYORLAR

Haberde ayrıca, İsrail’in İran ile bir nükleer anlaşmaya varılması halinde ABD’nin İsrail'in İran’a yönelik yeni bir saldırıyı gerçekleştirmesini engellemeye çalışacağından endişe duyduğu belirtilerek, İsrailli yetkililerin, gerektiği takdirde İran’a karşı harekete geçmeye devam edebilecekleri konusunda ABD'den güvence bekledikleri öne sürüldü.

Haberde, birçok ABD’li yetkilinin ise, İsrail’in saldırılarının etkisiz olduğunu, İran’ın nükleer programını sadece yavaşlattığını ve durduramayacağını düşündüğü aktarıldı.

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