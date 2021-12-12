İtalya'da doğal gaz faciası meydana geldi. İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki bir kasabada meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü. İki kişinin de kurtarıldığı enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
İran'da facianın kıyısından dönüldü! Doğal gaz boru hattında patlama İran'ın güneybatısında bulunan bir doğal gaz boru hattında patlama meydana geldiği öğrenildi.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Agrigento kentine bağlı Ravanusa kasabasında gece saatlerinde 4 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama nedeniyle yangın çıkan binanın çökmesi sonucu binada yaşayanlar enkaz altında kaldı.
İki kişinin öldüğü, iki kişininde kurtarıldığı enkazda arama çalışmaları sürüyor
Yangının itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldüğü belirtildi. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 2 kadın enkaz altından kurtarılırken, bir erkek ve bir kadının da cansız bedenine ulaşıldı. Enkazda arama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, kaç kişinin enkaz altında olduğu ise bilinmiyor.
Sicilya'da sel: Benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıyayız İtalya'nın Sicilya adasında yaşanılan sel felaketinde iki kişi öldü, bir kişi kayboldu. Yetkililer, daha fazla can kaybı yaşanmaması için halka "dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.
Öte yandan patlama nedeniyle çevredeki 2 binada hasar meydana geldiği ifade edildi.