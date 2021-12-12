Türkiye Gazetesi

Mısır medyasında yer alan haberlere göre dün gece geç saatlerde Süveyş Kanalı’na ulaşan yük gemisi bu sabah saatlerinde Akdeniz’e doğru demir aldı. Kızıldeniz’den Akdeniz’e doğru yol olan geminin rotasına ilişkin bir bilgi verilmedi.

NE OLMUŞTU?

“The Ever Given” isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı. Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Bu süreçte Mısır'ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti.

Süveyş Kanalı'nı tıkayan 'Ever Given' Rotterdam'a vardı Süveyş Kanalı’nda karaya oturarak 6 gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden olan "Ever Given" isimli yük gemisi 4 ayın ardından Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na vardı.