Türkiye Gazetesi

Dünyanın en kalabalık 2. Ülkesi olan Hindistan’da Başbakan Narendra Modi’nin Twitter hesabı siber korsanlar tarafından ele geçirildi. Başbakanın hesabını çalan hackerlar, “Hindistan Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti. Hükümet resmen 500 bitcoin satın aldı ve ülkedeki herkese dağıtıyor” mesajıyla birlikte bir de link paylaştı.

KRİPTO PARALARI YASAKLAYACAKTI

Başbakan Narendra Modi Twitter ile iletişime geçtikten sonra hesabının geri alındığını bildirdi. Hindistan hükümeti geçen ay kripto paraları yasaklayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Başkan Modi'nin hesabına düzenlen saldırının, bu yasa tasarısına tepki niteliğinde olduğu düşünülüyor.

Hindistanlı 3 yaşındaki çocuk Omicron mutasyonuna yakalandı Hindistan'da 3 yaşındaki bir çocuğun koronavirüsün Omicron varyantına yakalandığı öğrenildi.