ABD’nin Kentucky, Illinois, Arkansas, Tennessee ve Missouri eyaletlerinde yaşanan hortum felaketinde görüntüler felaketin boyunu ortaya koyarken can kaybı sayısı da netleşmeye başladı. Kentucky eyaletindeki hortum felaketine ilişkin açıklama yapan Vali Andy Beshear, hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, can kaybının gün sonuna kadar 100’ü geçebileceğini belirtti. Vali Beshear, “Bu, eyaletimiz tarihindeki en yıkıcı hortum olayı oldu. Yaşanan yıkım seviyesi şimdiye kadar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor” dedi.







Beshear önceki açıklamalarında, "Bu olaydaki ölüm sayımızın 50'yi aşacağına, muhtemelen 70 ila 100 can kaybına yakın olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ARKANSAS'TA 2, TENNESSEE'DE 3, MİSSOURİ'DE 1 CAN KAYBI YAŞANDI



ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamda, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'de en az 24 hortum çıktığı bildirilmişti. Arkansas'a bağlı Monette kentinde çıkan hortumda bir bakımevinin kısmen yıkılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı aktarılırmış, Tennessee'de ise en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.



St. Charles County Acil Durum Yönetimi'nden Mary Enger yaptığı açıklamada, 84 yaşındaki 1 kadının, Missouri'nin Defiance bölgesinde gece meydana gelen hortumda hayatını kaybettiğin aktardı. Enger, kadının hortum sırasında evinde olduğunu belirterek, olaya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Illinois'te ise e-ticaret şirketi Amazon'a ait bir deponun çatısı kısmen çökerken, yaralananlar olduğu belirtildi.



BIDEN HORTUM FELAKETİNİ YORUMLADI



Biden, yaşanan hortum felaketini "hayal edilemez bir trajedi" olarak nitelendirmiş, "Bu sabah, ABD'nin orta kesimindeki yıkıcı fırtınalar hakkında bilgilendirildim. Sevilen birini böyle bir fırtınada kaybetmek düşünülemez bir trajedi. Hayatta kalanları arama ve hasar tespitleri devam ederken, ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlamak için valilerle birlikte çalışıyoruz" demişti.

FEMA HORTUMDAN ETKİLENEN BÖLGELER İÇİN HAREKETE GEÇTİ



Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden’ın Federal Acil Durum Yönetim Kurumu’na (FEMA) hortumlardan etkilenen bölgelerde meydana gelen yıkımın acısını hafifletmek için federal kaynakların derhal gönderilmesini emrettiği duyuruldu.

Tennessee, Arkansas, Kentucky ve Indiana'da hortumlar nedeniyle yaklaşık 332 bin kişinin elektriksiz kaldığı ifade edilerek, bu sayının yaklaşık 130 bininin Tennessee'de olduğu belirtildi.



