Türkiye Gazetesi

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Mulhouse şehrinde Müslüman mezarlarına saldırı düzenlendi. Onlarca Müslüman kabri, kimliği belirsiz kişiler tarafından dün tahrip edildi.

Mulhouse Belediye Başkanı Michele Lutz, saldırıyı kınadı. Mezarlara saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Lutz, olaya ilişkin bir kişinin suç duyurusunda bulunduğu bilgisini paylaştı. Polis, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

“FAİLLERİ YAKALAYIN”

Fransa İslam Konseyi (CFCM) de saldırıyı şiddetle kınadı. CFCM, ailelerle dayanışma içinde olduklarını belirterek, yetkililere, bu eylemin faillerini bulmak için mümkün olan her şeyi yapma çağrısında bulundu.

"VANDALİZMİN BURALARA KADAR UZANMASI ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ise söz konusu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması konusunda polise güvenildiği aktararak, şunları açıkladı: Her canlının hayat hakkı olduğu gibi sevdiklerimizi ebediyete uğurladığımız mezarlıklar da şüphesiz saygıyı hak etmektedir. Vandalizmin buralara kadar uzanması üzüntü verici olsa da, bu tür hareketlerin Fransa'yı temsil etmediğini bilmek, bizi geleceğe dair umutlandırmaktadır.