Türkiye Gazetesi

Omicron varyantı başta Avrupa olmak üzere yeni bir tehdit olarak görülüyor.

İngiltere'de Omicron vakalarındaki hızlı artış nedeniyle alarm seviyesini ikinci en yüksek olan 4'e yükseltildi.

İngiltere Başsağlık görevlilerinin açıklamasında, "Erken kanıtlar, Omicron'un Delta'dan çok daha hızlı yayıldığını ve Omicron'dan kaynaklanan semptomatik hastalıklara karşı aşı korumasının azaldığını gösteriyor" denildi.

HASTANEYE YATIŞLAR BAŞLADI

Omicron varyantına ilişkin verilerin önümüzdeki haftalarda daha da netleşeceğini belirtilen açıklamada, Omicron nedeniyle hastaneye yatışların şimdiden başladığı ve hızla artmasının muhtemel olduğu söylendi.

Açıklamada, "İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) şu anda esas olarak COVID-19 dışı nedenlerle baskı altında. Artan bulaşıcılık ve azalan aşı etkinliğiyle yayılan bir varyantla, bu baskının yakında yükseldiğini göreceğiz" denildi.

İngiltere hastanelerinde Omicron varyantı vakalarının tedavi gördüğü açıklandı İngiltere'de Bakan Nadhim Zahavi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı vakalarının hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.